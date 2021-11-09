【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了? 研究報告 14:46 2021/11/09 分享： 英倫銀行上周四（11月4日）出乎市場預期地拒絕加息，拖累滙豐 （00005） 及渣打香港 （02888） 上周五急挫。惟滙豐、渣打等業務遍及全球多個國家及地區的銀行，業務復甦以至派息能力提升等，始終看美國加息步伐及全球經濟復甦情況等因素，英倫銀行加息與否，雖然有影響，但並非重要因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 英鎊 1.34美元料具支持力 2021/11/08 英鎊 1.34美元料具支持力 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 英鎊 1.34美元料具支持力 01:00 2021/11/08 英鎊 1.34美元料具支持力 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 17:33 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 最新專欄文章 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 2021/11/08 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 2021/11/05 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 渣打集團（02888） 個股分析 大行報告 市場動向 派息 加息 滙豐控股（00005） 英倫銀行 英鎊 銀行