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【收息股復甦】英加息落空 銀行股變回高息股受阻？

研究報告 08:17 2021/11/09

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英倫銀行上周四（11月4日）出乎市場預期地拒絕加息，拖累滙豐 （00005） 及渣打香港 （02888） 上周五急挫。惟滙豐、渣打等業務遍及全球多個國家及地區的銀行，業務復甦以至派息能力提升等，始終看美國加息步伐及全球經濟復甦情況等因素，英倫銀行加息與否，雖然有影響，但並非重要因素。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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