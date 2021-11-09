濰柴有催化劑 氫能政策出台 名家專區 2021/11/09 分享： 國企指數兩連跌兼且出現「死亡交叉」，調整或未結束，但中央在「六中全會」前突然兩推政策力撑氫能，而積極推動氫能燃料的濰柴動力（02338）第四季業績有望走出谷底，明年盈利可以恢復雙位數增長，氫能可以成為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 2021/11/08 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 中字股實力談 - 紫金有賣點：鋰資源概念 2021/11/06 紫金有賣點：鋰資源概念 中字股實力談 - 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 2021/11/05 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 中字股實力談 - 大唐新能源 估值平通街 2021/11/05 大唐新能源 估值平通街 中字股實力談 - 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 2021/11/04 港股七連陰反彈 六中炒股不炒市（第四版） 指數 汽車 污染 柴油 濰柴動力（02338） 新能源 人民幣 板塊