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濰柴有催化劑 氫能政策出台

名家專區 2021/11/09

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國企指數兩連跌兼且出現「死亡交叉」，調整或未結束，但中央在「六中全會」前突然兩推政策力撑氫能，而積極推動氫能燃料的濰柴動力（02338）第四季業績有望走出谷底，明年盈利可以恢復雙位數增長，氫能可以成為

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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