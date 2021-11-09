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安本：捕捉特別息 提高回報率

名家專區 2021/11/09

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一般的股息策略往往難以追上大市，又無法跟上通脹；但安本亞太區高級股票投資專員Ben Sheehan提出主動捕捉特別股息及定期股息的策略，有效提高回報。

環球通脹（Inflation）氣氛熾熱，但利率升幅

...

撰文 : 何亮恆

欄名 : 名家觀點

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