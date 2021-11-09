安本：捕捉特別息 提高回報率 名家專區 2021/11/09 分享： 一般的股息策略往往難以追上大市，又無法跟上通脹；但安本亞太區高級股票投資專員Ben Sheehan提出主動捕捉特別股息及定期股息的策略，有效提高回報。 環球通脹（Inflation）氣氛熾熱，但利率升幅 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 何亮恆 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 2021/11/05 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 專訪 - 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 2021/11/04 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 2021/11/03 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 2021/11/02 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 通脹 派息 ETF 回購 期權 股票 板塊