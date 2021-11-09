【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢 研究報告 15:00 2021/11/09 分享： 港股近期25000關反覆爭持。經過10月份升3.3%後，恒指走勢再回落，11月暫跌約2%，失早前的上升動力，並受制50天平均綫。在現水平，大行法巴認為港股吸引，認為恒指有多個中短期的催化劑，可將恒指從低迷的估值中拉升，其中中港通關的憧憬，以及六中全會、中央經濟工作會議舉行是主要催化劑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 市場動向 宏觀分析 大行報告 法國巴黎銀行 恒指走勢 恒生指數 港股 經濟