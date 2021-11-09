【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版）

港股近期反覆回軟，不過法巴看好港股中短有回升動，重指出港股有5大催化劑。其中一催化劑是中港通關的憧憬。事實上，當局就未來通關的安排及進度的公布，令相關股份昨日逆市造好。通關受惠股括航空、濠賭及零售股等昨日顯著抽升，惟今日板塊個別發展。

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