【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 研究報告 17:10 2021/11/09 分享： 港股近期反覆回軟，不過法巴看好港股中短有回升動，重指出港股有5大催化劑。其中一催化劑是中港通關的憧憬。事實上，當局就未來通關的安排及進度的公布，令相關股份昨日逆市造好。通關受惠股括航空、濠賭及零售股等昨日顯著抽升，惟今日板塊個別發展。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 市場動向 宏觀分析 大行報告 法國巴黎銀行 恒指走勢 恒生指數 港股 經濟