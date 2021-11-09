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【港股策略】法巴：5大催化劑支持港股添動力

研究報告 10:59 2021/11/09

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港股近期25000關反覆爭持。經過10月份升3.3%後，恒指走勢再回落，11月暫跌約2%，失早前的上升動力，並受制50天平均綫。在現水平，大行法巴認為港股吸引，認為恒指有多個中短期的催化劑，可將恒指從低迷的估值中拉升，其中中港通關的憧憬，以及六中全會、中央經濟工作會議舉行是主要催化劑。

...

欄名 : 大行有路捉

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