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【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身

財金 11:00 2021/11/09

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內房股今早近全綫逆市向下，投資市場對內房財務危機憂慮揮之不去。有內媒報導指，內地多個城市密集出台監管新規，限制房企預售新盤後的資金用途。分析相信勢令重債內房股資金周轉緊絀情況雪上加霜。

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欄名 : 大市拆局

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