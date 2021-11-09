【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身 財金 11:00 2021/11/09 分享： 內房股今早近全綫逆市向下，投資市場對內房財務危機憂慮揮之不去。有內媒報導指，內地多個城市密集出台監管新規，限制房企預售新盤後的資金用途。分析相信勢令重債內房股資金周轉緊絀情況雪上加霜。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 2021/11/05 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 2021/11/05 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 2021/11/04 【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 中國 美國 恒生指數 美國聯儲局 樓價 港股 金融機構