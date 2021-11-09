【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡? 財金 12:34 2021/11/09 分享： 受輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）治療新冠肺炎口服式面世的消息衝擊，藍籌醫藥股藥明生物 （02269） 昨下瀉9%後，今早在大成交配合下展開報復反彈，股價瞬間重上百元大關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 今日 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 2021/11/05 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 2021/11/05 【內房危機】佳兆業停牌奧園瀉一成 內銀受累建行見13個月低（第二版） 新冠肺炎疫情 醫藥股 港股 生物科技 醫療科技 治療 生物科技股 藥明生物（02269）