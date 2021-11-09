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【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版）

財金 18:12 2021/11/09

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受輝瑞藥廠（Pfizer）（美：PFE）治療新冠肺炎口服式面世的消息衝擊，藍籌醫藥股藥明生物 （02269） 昨下瀉9%後，今日在大成交配合下展開報復反彈，股價瞬間重上百元大關。

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欄名 : 大市拆局

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