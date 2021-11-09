【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！ 財金猛人追蹤 15:25 2021/11/09 分享： 內地房企債務危機持續，據本地媒體報道，世茂集團 （00813） 主席許榮茂上月已把中環中心3層物業抵押套現，散戶投資者要留意房企有繼續「抽水」可能。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 17:58 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 最新專欄文章 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 2021/11/08 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 2021/11/05 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 2021/11/04 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 2021/11/01 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 世茂服務（00873） 集資 可換股債券 配股 供股 世茂集團（00813） 彩生活（01778） 碧桂園服務（06098） 朱李月華 馬亞木