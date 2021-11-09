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【房企缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！

財金猛人追蹤 14:20 2021/11/09

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內地房企債務危機持續，據本地媒體報道，世茂集團 （00813） 主席許榮茂上月已把中環中心3層物業抵押套現，散戶投資者要留意房企有繼續「抽水」可能。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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