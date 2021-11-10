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【超級周期股】林少陽：半導體股可以睇好！

財金猛人追蹤 07:29 2021/11/10

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半導體行業最近再次起動，尤其以在美國上市的半導體龍頭企業表現更佳。事實上，由於受到疫情衝擊，全球半導體產能在今年大跌，導致出現「晶片荒」。由於晶圓廠的產能仍未回復至正常水平，料「半導體超級周期（Supercycle）」仍將在未來持續一段時間。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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