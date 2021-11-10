【超級周期股】林少陽：半導體股可以睇好！ 財金猛人追蹤 07:29 2021/11/10 分享： 半導體行業最近再次起動，尤其以在美國上市的半導體龍頭企業表現更佳。事實上，由於受到疫情衝擊，全球半導體產能在今年大跌，導致出現「晶片荒」。由於晶圓廠的產能仍未回復至正常水平，料「半導體超級周期（Supercycle）」仍將在未來持續一段時間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 2021/11/08 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 19:37 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 18:11 2021/11/04 【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股續好 Taper唔使驚！ 最新專欄文章 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀 今日 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 2021/11/08 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 2021/11/05 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 林少陽 疫情 經濟 晶片 板塊 日本 通脹 美國 行業 人物專訪