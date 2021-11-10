【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第二版） 研究報告 11:14 2021/11/10 分享： 冷鋒來臨，香港氣溫驟降的同時，中國亦受寒流侵襲，廣泛地區氣溫下跌。氣溫急變，近期更多國民綫上看病，連帶讓走勢疲弱的互聯網醫療股反彈。投資者可留意平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 你可能感興趣 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 17:41 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 17:10 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 最新專欄文章 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 2021/11/09 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 2021/11/08 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 股票 醫療機構 軟件 天氣 京東健康（06618） 異動股 醫生