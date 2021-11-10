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【異動股】天氣凍領醫療保健股反彈

研究報告 08:20 2021/11/10

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冷鋒來臨，香港氣溫驟降h的同時，中國亦受寒流侵襲，廣泛地區氣溫下跌。氣溫急變，近期更多國民綫上看病，連帶讓走勢疲弱的互聯網醫療股反彈。投資者可留意平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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