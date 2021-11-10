【債息回落】商品價回軟 上升周期完結？

歐洲及中國早前的能源緊張狀況略見緩和，令市場產生了包括能源、金屬等商品價格似乎已見頂的預期（見圖一，點擊圖片放大），此舉同時引發資產配置從通貨再膨脹資產轉向債券的可能，令近期債券價格有回升（即債價下跌）的情況。不過，建銀國際認，若現時便沽空商品，似乎為時過早。

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