【債息回落】商品價回軟 上升周期完結？ 研究報告 14:13 2021/11/10 分享： 歐洲及中國早前的能源緊張狀況略見緩和，令市場產生了包括能源、金屬等商品價格似乎已見頂的預期（見圖一，點擊圖片放大），此舉同時引發資產配置從通貨再膨脹資產轉向債券的可能，令近期債券價格有回升（即債價下跌）的情況。不過，建銀國際認，若現時便沽空商品，似乎為時過早。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 今日 【騰訊業績】放榜最後倒數 一文盡覽市場預期（持績更新） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第二版） 今日 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第二版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 2021/11/08 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 商品 債券 上升軌 見頂 金價 通脹 沽空 港股 股票