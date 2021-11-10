【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 研究報告 19:32 2021/11/10 分享： 除了本文第二版提及的銅、鋁庫存仍走低之外，建銀國際本周一發表的報告指，上周六（11 月6 日），沙特阿美將阿拉伯輕質原油的官方售價上調了1.4美元（即是較普氏、迪拜和DME阿曼的平均價格有1.4美元溢價），並是市場預期漲幅的2倍多。建銀國際認為，這表明了市場將持續原油供應緊張的看法。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 今日 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 今日 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 2021/11/08 【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 商品 債券 上升軌 見頂 金價 通脹 沽空 港股 股票