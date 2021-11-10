【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版）

除了本文第二版提及的銅、鋁庫存仍走低之外，建銀國際本周一發表的報告指，上周六（11 月6 日），沙特阿美將阿拉伯輕質原油的官方售價上調了1.4美元（即是較普氏、迪拜和DME阿曼的平均價格有1.4美元溢價），並是市場預期漲幅的2倍多。建銀國際認為，這表明了市場將持續原油供應緊張的看法。

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