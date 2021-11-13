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【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版）

研究報告 13:31 2021/11/13

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反映整體商品價格走勢的CRB指數，昨晚收報237.09點，按周升約0.7%。至於該指數內佔重最重的能源代表─石油，近年走勢再現強勢，紐約期油昨晚收報每桶80.71美元，雖然按周微跌約0.6%，但仍守在80美元關口，未擺脫高位整固格局。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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