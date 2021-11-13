【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 研究報告 13:31 2021/11/13 分享： 反映整體商品價格走勢的CRB指數，昨晚收報237.09點，按周升約0.7%。至於該指數內佔重最重的能源代表─石油，近年走勢再現強勢，紐約期油昨晚收報每桶80.71美元，雖然按周微跌約0.6%，但仍守在80美元關口，未擺脫高位整固格局。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 2021/11/12 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第三版） 2021/11/12 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第三版） 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 2021/11/12 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 2021/11/12 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 商品 債券 上升軌 見頂 金價 通脹 沽空 港股 股票