廣汽現價抵買 新能源車熱賣 名家專區 2021/11/10 分享： A、H股指數六中全會期間維穩，但中央政策明確向新能源傾斜，廣汽集團（02238）新能源汽車銷量10月熱賣，滲透率超過五個巴仙，加上母公司未來一年會斥資不多於3億元人民幣增持，公司估值在板塊中又偏低，股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 2021/11/09 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 中字股實力談 - 濰柴有催化劑 氫能政策出台 2021/11/09 濰柴有催化劑 氫能政策出台 中字股實力談 - 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 2021/11/08 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 中字股實力談 - 紫金有賣點：鋰資源概念 2021/11/06 紫金有賣點：鋰資源概念 中字股實力談 - 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 2021/11/05 港股震盪後市橫行 六中全會A股維穩（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 新能源汽車銷量 廣汽集團（02238） 新能源 人民幣 板塊