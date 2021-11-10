廣汽現價抵買 新能源車熱賣

A、H股指數六中全會期間維穩，但中央政策明確向新能源傾斜，廣汽集團（02238）新能源汽車銷量10月熱賣，滲透率超過五個巴仙，加上母公司未來一年會斥資不多於3億元人民幣增持，公司估值在板塊中又偏低，股

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