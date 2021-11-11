【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 研究報告 07:58 2021/11/11 分享： 今日是「雙11」，據《阿里足跡》數據顯示，11月1日至3日，淘寶直播引導成交按年增長88.8%；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長1.84倍；衝浪、滑水、帆板類目成交金額按年增長99.4%；三、四線城市及農村消費力按年增長24.88%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 2021/11/10 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 2021/11/10 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 共同富裕 銷售 智能手機 阿里巴巴 小米 人民幣 淘寶 中國