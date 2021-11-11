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【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家

研究報告 07:58 2021/11/11

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今日是「雙11」，據《阿里足跡》數據顯示，11月1日至3日，淘寶直播引導成交按年增長88.8%；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長1.84倍；衝浪、滑水、帆板類目成交金額按年增長99.4%；三、四線城市及農村消費力按年增長24.88%。

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欄名 : 券商有路捉

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