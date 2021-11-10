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瑞銀張寧：政策支持力度有望增強

名家專區 2021/11/10

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10月統計局製造業PMI超預期下滑0.4個百分點至49.2，而財新PMI上升了0.6個百分點。與此同時，統計局服務業商務活動指數下行0.8個百分點至52.4。我們估計即將公布的10月經濟數據將顯示房地

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撰文 : 張寧博士 瑞銀投資銀行高級中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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