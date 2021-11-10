瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 名家專區 2021/11/10 分享： 10月統計局製造業PMI超預期下滑0.4個百分點至49.2，而財新PMI上升了0.6個百分點。與此同時，統計局服務業商務活動指數下行0.8個百分點至52.4。我們估計即將公布的10月經濟數據將顯示房地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 張寧博士 瑞銀投資銀行高級中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 安本：捕捉特別息 提高回報率 2021/11/09 安本：捕捉特別息 提高回報率 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 2021/11/05 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 專訪 - 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 2021/11/04 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 2021/11/03 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 中國 經濟 PMI CPI 財政政策 PPI 瑞銀 銀行