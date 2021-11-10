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下月望首階段免檢通關 解構3焦點

名家專區 2021/11/10

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香港和內地的免檢疫通關，進入關鍵商討階段，下月或可迎來港人期盼已久的小規模通關。今次通關配額及申請安排、地域限制、熔斷機制，是3大焦點，

恩恤商務需要 料每日配額1千

首階段通關有多少配額？熟悉情況人士表

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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