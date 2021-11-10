下月望首階段免檢通關 解構3焦點 名家專區 2021/11/10 分享： 香港和內地的免檢疫通關，進入關鍵商討階段，下月或可迎來港人期盼已久的小規模通關。今次通關配額及申請安排、地域限制、熔斷機制，是3大焦點， 恩恤商務需要 料每日配額1千 首階段通關有多少配額？熟悉情況人士表 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 2021/11/09 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 有政戲 - 金牌健兒下月訪港 推高立會選戰氣氛 2021/11/08 金牌健兒下月訪港 推高立會選戰氣氛 有政戲 - 港澳辦港府齊發稿 初步通關有望 2021/11/05 港澳辦港府齊發稿 初步通關有望 有政戲 - 立會參選掀「基層風」 標榜「我來自劏房」 2021/11/04 立會參選掀「基層風」 標榜「我來自劏房」 有政戲 - 中方培養人才2搖籃 勢積極進軍立會 2021/11/03 中方培養人才2搖籃 勢積極進軍立會 傅流螢 疫情 香港 疫苗 林鄭月娥 大灣區 廣東省 健康碼 安心出行 配額