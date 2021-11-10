【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業 研究報告 12:22 2021/11/10 分享： 人行於本周創設推出碳減排支持工具，這一結構性貨幣政策工具。碳減排支持工具的首要意義是在產業層面，有助於加快清潔能源體系建設、降低長期滯漲風險。分析指，作為結構性貨幣政策工具，附帶的寬鬆效果相對有限。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 中國人民銀行 新能源 貨幣政策 行業 銀行 金融機構