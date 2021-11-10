【定向寬鬆】人行推新工具  碳減排支持工具利新能源產業

人行於本周創設推出碳減排支持工具，這一結構性貨幣政策工具。碳減排支持工具的首要意義是在產業層面，有助於加快清潔能源體系建設、降低長期滯漲風險。分析指，作為結構性貨幣政策工具，附帶的寬鬆效果相對有限。

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