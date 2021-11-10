【定向寬鬆】人行推新工具  碳減排支持工具利新能源產業（第二版）

人行新推出的碳減排支持工具，是結構性貨幣政策工具，針對碳減排項目貸款。廣發證券指出，對廣義流動性而言，碳減排支持工具有一定的改善作用，但由於面向的行業與貸款發放範圍偏窄，在落地上是專案驅動，對流動性的作用不宜高估。

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