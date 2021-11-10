【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 研究報告 16:16 2021/11/10 分享： 人行新推出的碳減排支持工具，是結構性貨幣政策工具，針對碳減排項目貸款。廣發證券指出，對廣義流動性而言，碳減排支持工具有一定的改善作用，但由於面向的行業與貸款發放範圍偏窄，在落地上是專案驅動，對流動性的作用不宜高估。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 中國人民銀行 新能源 貨幣政策 行業 銀行 金融機構