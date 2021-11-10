【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 財金猛人追蹤 12:51 2021/11/10 分享： 正所謂「窮則變，變則通」，內地政府早前推出「雙減」政策，掀起內地教育股洗倉潮，補習龍頭新東方學校正計劃大裁員，創辦人俞敏洪指公司重回創業階段，將現有平台轉做直播帶貨，變身電商股或能為公司殺出新血路。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 今日 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 2021/11/08 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 2021/11/05 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 2021/11/04 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 教育股 營業額 經濟