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【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？

財金猛人追蹤 12:51 2021/11/10

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正所謂「窮則變，變則通」，內地政府早前推出「雙減」政策，掀起內地教育股洗倉潮，補習龍頭新東方學校正計劃大裁員，創辦人俞敏洪指公司重回創業階段，將現有平台轉做直播帶貨，變身電商股或能為公司殺出新血路。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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