多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 國際 08:05 2021/11/12 分享： 近期不少國家都承諾減少依賴化石燃料達至碳中和，令世人目光再次聚焦能源供應。是次推薦好書《The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations》作者耶金根據過往經驗，向讀者展示現今「能源世界」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應 2021/11/10 法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應 欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 2021/11/09 欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排 2021/11/09 加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排 英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 2021/11/09 英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 2021/10/31 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 你可能感興趣 法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應 15:32 2021/11/10 法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應 欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 18:05 2021/11/09 欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排 17:30 2021/11/09 加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排 最新專欄文章 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 2021/11/06 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 2021/11/05 「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 2021/10/30 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 2021/10/23 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 外交 能源供應 碳中和 氣候暖化 政治 歐洲 美國 煤 石油 天然氣