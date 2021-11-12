  • 20°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要

國際 08:05 2021/11/12

分享：

近期不少國家都承諾減少依賴化石燃料達至碳中和，令世人目光再次聚焦能源供應。是次推薦好書《The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations》作者耶金根據過往經驗，向讀者展示現今「能源世界」。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

相關文章

法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應
2021/11/10
法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應
欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對
2021/11/09
欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排
2021/11/09
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
2021/11/09
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦
2021/10/31
拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦

你可能感興趣

法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應
15:32 2021/11/10
法國重啟興建核反應堆 減少依賴外國能源供應
欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對
18:05 2021/11/09
欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排
17:30 2021/11/09
加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排

最新專欄文章

鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示
2021/11/06
鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示
「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會
2021/11/05
「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會
默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？
2021/10/30
默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？
默克爾執政16年 為世界帶來什麼？
2021/10/29
默克爾執政16年 為世界帶來什麼？
英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛
2021/10/23
英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛
外交 能源供應 碳中和 氣候暖化 政治 歐洲 美國 石油 天然氣

下一篇文章

共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版