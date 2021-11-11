【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 財金猛人追蹤 07:22 2021/11/11 分享： 自去年11月螞蟻集團上市煞停後，阿里巴巴 （09988） 便開展漫長跌浪。在10月初，阿里巴巴集團創辦人馬雲被目擊現身香港，其後更在西班牙、荷蘭等地出現，馬雲是次順利前往海外，被市場視為針對阿里的監管措施有望見底的好消息。自低位計，阿里最高反彈逾3成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 21:24 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 2021/11/08 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 2021/11/05 【名家評增減持】趙文利 談航運板塊前景 趙文利 見底 低吸 估值過高 經濟 馬雲 阿里巴巴 板塊 金融 中國