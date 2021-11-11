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【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！

財金猛人追蹤 07:22 2021/11/11

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自去年11月螞蟻集團上市煞停後，阿里巴巴 （09988） 便開展漫長跌浪。在10月初，阿里巴巴集團創辦人馬雲被目擊現身香港，其後更在西班牙、荷蘭等地出現，馬雲是次順利前往海外，被市場視為針對阿里的監管措施有望見底的好消息。自低位計，阿里最高反彈逾3成。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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