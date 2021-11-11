【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大 研究報告 08:17 2021/11/11 分享： Facebook將母公司改名為Meta，將「元宇宙」（metaverse）概念宣揚至全世界。圍繞著元宇宙的各個行業也開始進入大眾目光，投資者可以留意涉及AR眼鏡製作的TCL電子 （01070） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 2021/11/10 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 你可能感興趣 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 16:16 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 16:34 2021/11/10 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 19:32 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 最新專欄文章 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 2021/11/10 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 2021/11/10 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 中國市場 軟件 大行報告 硬件 市場動向 科技產品 元宇宙 Meta 智能眼鏡 產品