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【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大

研究報告 08:17 2021/11/11

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Facebook將母公司改名為Meta，將「元宇宙」（metaverse）概念宣揚至全世界。圍繞著元宇宙的各個行業也開始進入大眾目光，投資者可以留意涉及AR眼鏡製作的TCL電子 （01070）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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