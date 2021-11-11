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【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘

研究報告 07:10 2021/11/11

分享：

星展發表研究報告推薦10隻心水股，當中有2隻高息，預測2021年股息率介乎5.1厘至7.6厘。

低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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