【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 研究報告 07:10 2021/11/11 分享： 星展發表研究報告推薦10隻心水股，當中有2隻高息，預測2021年股息率介乎5.1厘至7.6厘。低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁】 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/10/28 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 14:51 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 14:15 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 最新專欄文章 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 2021/11/10 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 2021/11/10 【兜底股】借「冷」反攻 的醫藥平台群組（第三版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 2021/11/08 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭（第四版） 港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 中國平安（02318） 碧桂園（02007） 中銀香港（02388） 友邦保險（01299） 星展銀行