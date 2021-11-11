【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 研究報告 16:21 2021/11/11 分享： 星展發表研究報告推薦10隻心水股，當中有2隻高息，預測2021年股息率介乎5.1厘至7.6厘。低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁】 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/10/28 【高息股】4間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 14:51 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 14:15 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 最新專欄文章 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 今日 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 中國平安（02318） 碧桂園（02007） 中銀香港（02388） 友邦保險（01299） 星展銀行