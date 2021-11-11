布局創新藥 翰森高增長 名家專區 2021/11/11 分享： 中美確認「習拜會」成為中港兩地股市昨日先跌後急彈的藉口，國企指數「頭肩底」形態重燃希望，而全年積弱的醫藥板塊昨早已逆市上升，有望年底復甦，翰森製藥（03692）近期布局siRNA治療領域，可以成為未來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 2021/11/10 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 中字股實力談 - 廣汽現價抵買 新能源車熱賣 2021/11/10 廣汽現價抵買 新能源車熱賣 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 2021/11/09 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 中字股實力談 - 濰柴有催化劑 氫能政策出台 2021/11/09 濰柴有催化劑 氫能政策出台 中字股實力談 - 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 2021/11/08 港股頭肩頂死亡交叉齊現（第三版） 港股 習近平 醫藥股 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） 新特能源（01799） 藥明生物（02269） 翰森製藥 （03692） 人民幣