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布局創新藥 翰森高增長

名家專區 2021/11/11

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中美確認「習拜會」成為中港兩地股市昨日先跌後急彈的藉口，國企指數「頭肩底」形態重燃希望，而全年積弱的醫藥板塊昨早已逆市上升，有望年底復甦，翰森製藥（03692）近期布局siRNA治療領域，可以成為未來

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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