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瑞典佛系抗疫 結果出人意表

國際 22:57 2021/11/10

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說起「與病毒共存」的抗疫策略，最先被想起的地區，往往是英國或新加坡，兩地政府由嚴厲封城到如今大幅放寬措施，轉變較戲劇性，並是全球最先在抗疫理念上180轉變的地區之一，自然較吸引注意力。不知何故公眾似乎遺忘了，從一開始便「佛系」抗疫的瑞典。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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