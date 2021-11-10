瑞典佛系抗疫 結果出人意表

說起「與病毒共存」的抗疫策略，最先被想起的地區，往往是英國或新加坡，兩地政府由嚴厲封城到如今大幅放寬措施，轉變較戲劇性，並是全球最先在抗疫理念上180轉變的地區之一，自然較吸引注意力。不知何故公眾似乎遺忘了，從一開始便「佛系」抗疫的瑞典。

...