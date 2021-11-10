瑞典佛系抗疫 結果出人意表 國際 22:57 2021/11/10 分享： 說起「與病毒共存」的抗疫策略，最先被想起的地區，往往是英國或新加坡，兩地政府由嚴厲封城到如今大幅放寬措施，轉變較戲劇性，並是全球最先在抗疫理念上180轉變的地區之一，自然較吸引注意力。不知何故公眾似乎遺忘了，從一開始便「佛系」抗疫的瑞典。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 你可能感興趣 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 19:22 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 12:05 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 17:27 2021/11/04 弗吉尼亞州慘敗 民主黨應痛定思痛 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 2021/11/10 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 2021/11/09 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 國金札記 - 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/09 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 國金札記 - 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 2021/11/08 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 疫情 就業 經濟 疫苗 瑞典 新冠肺炎 新冠肺炎疫情