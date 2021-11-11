建銀趙文利：港股中期有催化劑 名家專區 2021/11/11 分享： 內房危機繼續發酵，不少中型內房債價大跌，已停牌的佳兆業（01638）據報承認現金流非常緊張，徹底喪失投資能力，令市場擔心內房危機未完全解除。不過，昨日傳出內房融資規管將放鬆，刺激一眾內房反彈，恒指亦由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 2021/11/10 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 專訪 - 安本：捕捉特別息 提高回報率 2021/11/09 安本：捕捉特別息 提高回報率 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 2021/11/05 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 專訪 - 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 2021/11/04 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 趙文利 民企內房股 國企內房股 佳兆業集團（01638） 宏觀分析 市況分析 恒生指數 恒指走勢 美團－W（03690） 港股