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建銀趙文利：港股中期有催化劑

名家專區 2021/11/11

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內房危機繼續發酵，不少中型內房債價大跌，已停牌的佳兆業（01638）據報承認現金流非常緊張，徹底喪失投資能力，令市場擔心內房危機未完全解除。不過，昨日傳出內房融資規管將放鬆，刺激一眾內房反彈，恒指亦由

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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趙文利 民企內房股 國企內房股 佳兆業集團（01638） 宏觀分析 市況分析 恒生指數 恒指走勢 美團－W（03690） 港股

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