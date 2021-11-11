建銀趙文利：港股中期有催化劑

內房危機繼續發酵，不少中型內房債價大跌，已停牌的佳兆業（01638）據報承認現金流非常緊張，徹底喪失投資能力，令市場擔心內房危機未完全解除。不過，昨日傳出內房融資規管將放鬆，刺激一眾內房反彈，恒指亦由

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