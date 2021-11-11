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【名家談恒指換馬】從汽車股尋寶？黃國英：政策上仲有故事 贛鋒唔敢沽！（附潛在藍籌新貴名單）

財金猛人追蹤 08:22 2021/11/11

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恒生指數公司將於下周五（11月19日）公布最新季度檢討結果。在上一次季度檢討中，加入了體育用品股李寧 （02331） 、內銀股招行 （03968） 等，剔出交行 （03328） 。李寧同時獲納入國指，內房股世茂 （00813） 及水泥股安徽海螺 （00914） 則剔出國指。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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