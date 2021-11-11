【名家談恒指換馬】從汽車股尋寶？黃國英：政策上仲有故事 贛鋒唔敢沽！（附潛在藍籌新貴名單） 財金猛人追蹤 08:22 2021/11/11 分享： 恒生指數公司將於下周五（11月19日）公布最新季度檢討結果。在上一次季度檢討中，加入了體育用品股李寧 （02331） 、內銀股招行 （03968） 等，剔出交行 （03328） 。李寧同時獲納入國指，內房股世茂 （00813） 及水泥股安徽海螺 （00914） 則剔出國指。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 今日 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 2021/11/05 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：建銀趙文利看法） 2021/11/08 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：建銀趙文利看法） 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 今日 07:22 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 15:00 2021/11/05 【名家談科網股】殿堂級大師卓百德：騰訊長揸做核心持股（第二版） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：建銀趙文利看法） 15:12 2021/11/08 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：建銀趙文利看法） 最新專欄文章 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 今日 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 2021/11/08 【恒指見底未？】建銀趙文利：年底前有望見26500點！ 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/05 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 人物專訪 電動車 黃國英 汽車 財富及資產管理 恒指換馬 指數換馬 經濟 港股 贛鋒鋰業（01772）