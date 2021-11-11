工廈物業成基金心頭好 名家專區 10:00 2021/11/11 分享： 工廈大廈續為最今年最受捧的物業，基金繼續無停手入市，因基金看準工廈靈活度高，有空間增加用途及增值，市場連環錄得基金吸納工廈成交。據高力國際數據顯示，今年大額工廈買賣(逾億元)達212.95億元，較去年全年的76.1億元，錄得近1.8倍增長，亦比商廈、商舖成交為多。值得留意，在大額工廈買賣成交金額上，外資基金佔逾6成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 你可能感興趣 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 12:42 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 工廈旺市 原來關疫情事!? 14:00 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 11:00 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 工廈 商舖 基金 高力國際 觀塘 粉嶺 商廈 筲箕灣