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工廈物業成基金心頭好

名家專區 10:00 2021/11/11

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工廈大廈續為最今年最受捧的物業，基金繼續無停手入市，因基金看準工廈靈活度高，有空間增加用途及增值，市場連環錄得基金吸納工廈成交。據高力國際數據顯示，今年大額工廈買賣(逾億元)達212.95億元，較去年全年的76.1億元，錄得近1.8倍增長，亦比商廈、商舖成交為多。值得留意，在大額工廈買賣成交金額上，外資基金佔逾6成。

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