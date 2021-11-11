地產界有得鬥 掀立會選戰風雲

地產大財團於1,500人選委會的勢力，在中央改革香港政制後大幅削弱。昨日，隨着地產建設商會支持的龍漢標，以及卓能集團（00131）董事趙式浩，雙雙報名參選立法會地產及建造界（相關新聞刊A15版），一場

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