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地產界有得鬥 掀立會選戰風雲

名家專區 2021/11/11

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地產大財團於1,500人選委會的勢力，在中央改革香港政制後大幅削弱。昨日，隨着地產建設商會支持的龍漢標，以及卓能集團（00131）董事趙式浩，雙雙報名參選立法會地產及建造界（相關新聞刊A15版），一場

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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