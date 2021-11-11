地產界有得鬥 掀立會選戰風雲 名家專區 2021/11/11 分享： 地產大財團於1,500人選委會的勢力，在中央改革香港政制後大幅削弱。昨日，隨着地產建設商會支持的龍漢標，以及卓能集團（00131）董事趙式浩，雙雙報名參選立法會地產及建造界（相關新聞刊A15版），一場 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 下月望首階段免檢通關 解構3焦點 2021/11/10 下月望首階段免檢通關 解構3焦點 有政戲 - 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 2021/11/09 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 有政戲 - 金牌健兒下月訪港 推高立會選戰氣氛 2021/11/08 金牌健兒下月訪港 推高立會選戰氣氛 有政戲 - 港澳辦港府齊發稿 初步通關有望 2021/11/05 港澳辦港府齊發稿 初步通關有望 有政戲 - 立會參選掀「基層風」 標榜「我來自劏房」 2021/11/04 立會參選掀「基層風」 標榜「我來自劏房」 立法會選舉 選舉 地產建設商會 趙式浩 九龍倉集團（00004） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 鷹君（00041） 信和置業（00083）