尋求與中國「共存」？美國對華新話語陷阱

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，美國不尋求改變中國，希望與中國共存。拜登政府的美中關係表述不斷轉變，令人眼花繚亂。但歸根究底，問題是，美國是否準備接受一個人口是它4倍的中國，實現合理國家目標，繼續發展壯大。假如答案是否定的，那麼美國尋求的就不是與中國共存，而是對抗。

沙利文本周在美國有線電視新聞網（CNN）節目上，表示美國正在尋求與中國共存，而非圍堵中國或與中國新冷戰。

他稱，拜登政府不會重覆美國過去的政策錯誤，不會試圖改變中國；拜登政府的目標，是塑造對美國及其盟友、夥伴和理念相同民主政體，更加有利的國際環境，並非從根本上改變中國。

沙利文進一步指，美國的中國政策目標，是創造兩國在可見將來都會參與的國際秩序，而美方希望這個秩序有利美國利益和價值。

拜登政府上任大半年來，對華政策表述已出現多次調整。

拜登政府始時強調「合作時合作，競爭時競爭，對抗時對抗」，年中開始更多談到要「避免衝突」，到近月在蘇黎世會談上表示要確保「負責任競爭」，貿易方面亦稱希望與中國「再掛鉤」、「冷靜對話」。沙利文現在則表示要「共存」，聽起來似乎愈來愈溫和。

不過，這相信都只是個別字眼予人的錯覺。從沙利文的完整表述，以及美方實際行動都可知，美國只是在調整戰術，從未放棄尋求圍堵遏制中國，「共存」無非是最新的話語陷阱。

按照現實主義政治邏輯，一國根據自身實力水平，來追求相應國際地位，是合乎常理和可以預見之舉；另一國不願自身地位受到削弱而去遏制一國，也是如此。

人口就是一國最基本的潛力單位。中國人口是美國4倍，意味中國人只要有美國人4分1生產力，中國經濟規模就會追上美國。

今天，中國GDP已達到美國約4分3水平，按購買力平價（PPP）計算的經濟規模甚至已超過美國。只要中國繼續正常發揮，不犯重大錯誤令發展進程停滯倒退，中國經濟超越美國會是自然不過的事。若中國人均GDP繼續發展至美國水平，視乎人口變化，中國經濟更會是美國的數倍。

中國人口全球第一，若經濟也成為全球第一，人口結合財富，按照現實主義政治邏輯，那麼中國自然也會追求在軍事上、科技上也超越美國成為第一，登上世界新盟主之位。

世界現時盟主美國，甚麼時候變得準備接受與這樣的中國共存了？

事實上，沙利文表明美方追求有利美國自身的國際秩序，即說明了美國無意拱手讓出盟主地位，而美國要維持這個地位，無疑就想方設法阻止中國繼續發展，這只是一條簡單不過的數學題。

沙利文雖稱美國無意改變中國，但繼續把美中關係表述扯上「民主」，潛台詞就是要與「威權」較量，反映拜登政府實質仍然尋求與中國對抗。

這同時也是一個誤判，因為中國從未尋求要改變他國制度；今天美國刻意強調民主要與威權競爭，反而凸顯了美國為代表的西式民主體制陷入困境，未如從前有效實現國家進步，不再「理所當然」是他國學習對象。

拜登政府口頭不斷緩和對華表述，實際行動卻不斷增加對華壓力。科技上，美國在收緊對中國大陸技術封鎖，迫使台積電、三星等各大芯片企業交出敏感資料。地緣上，美國不斷以最敏感的台灣問題挑釁中國，試圖阻撓中國實現國家統一。美國甚至在協助其他國家基礎建設上，出發點也是抗衡中國一帶一路。這難道就是美國的「共存」之道？

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撰文：連兆鋒