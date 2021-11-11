【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?

騰訊（00700）昨公布第三季經調整純利按年跌2%，是過去10年以來首錄跌幅，收入增速亦減慢至13%，為2004年上市以來最慢水平。中外大行季績後紛紛下調騰訊目標價，騰訊今早再多跌逾3%，成為拉低大市的主要。

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