【成長收息股】3.8厘 + 70%潛在升幅？大行分析員究竟諗緊咩！ 附詳盡估價分析 研究報告 17:11 2021/11/11 分享： 計算機龍頭股聯想集團 （00992） 正在進行智能化策略轉型，連續兩季報捷，同時宣佈加派中期息8港仙，周期息達3.8厘。2021年11月4日最新一季攤薄每股盈利環比由0.031增長13%至0.035美元。中外大行紛紛予以新目標價，除了海通國際的目標價低於現價外，其餘16家機構均予以最新的目標價介乎9至14元，較現價8.21元潛在升幅最多達70%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 個股分析 市場動向 大行報告 投資推介 港股 經濟 潛在升幅 目標價 每股盈利 市盈率