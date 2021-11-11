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【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好

研究報告 18:52 2021/11/11

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聯想集團 （00992） 正在進行智能化策略轉型，連續兩季報捷。同時宣佈加派中期息8港仙，周期息達3.8厘。2021年11月4日最新一季攤薄每股盈利環比由0.031增長13%至0.035美元。中外大行紛紛予以新目標價，除了海通國際的目標價低於現價外，其餘16家機構均予以最新的目標價介乎9至14元，較現價8.21元潛在升幅最多達70%。

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欄名 : 大行有路捉

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