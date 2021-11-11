【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 研究報告 14:01 2021/11/11 分享： 計算機龍頭股聯想集團 （00992） 正在進行智能化策略轉型，連續兩季報捷。隨着2021年11月4日業績出爐，最新一季攤薄每股盈利環比由0.031增長13%至0.035美元。中外大行紛紛予以新目標價，除了海通國際的目標價低於現價外，其餘16家機構均予以最新的目標價介乎9至14元，較現價8.21元潛在升幅約10%至70%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 2021/11/04 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 個股分析 市場動向 大行報告 投資推介 港股 經濟 潛在升幅 目標價 每股盈利 市盈率