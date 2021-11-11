【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 財金猛人追蹤 15:15 2021/11/11 分享： 若以按月比較，PPI按月上漲2.5%，這漲幅高於9月份的1.2%和8月份0.7%，甚至是歷來最大的按月漲幅。大和資本市場首席經濟師賴志文指出，能源價格，如煤炭、汽油和天然氣的PPI急升，這些價格衝擊反映目前對經濟造成影響的能源瓶頸。工廠不僅面臨利潤率的擠壓，而且即使願意支付更高的價格，也可能沒有足夠的能源供應。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑 今日 建銀趙文利：港股中期有催化劑 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 2021/11/10 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 專訪 - 安本：捕捉特別息 提高回報率 2021/11/09 安本：捕捉特別息 提高回報率 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 2021/11/05 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 專訪 - 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 2021/11/04 宏利投管謝企剛：港股今季難大升 中國人民銀行 經濟 通脹 PPI CPI