【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版）

若以按月比較，PPI按月上漲2.5%，這漲幅高於9月份的1.2%和8月份0.7%，甚至是歷來最大的按月漲幅。大和資本市場首席經濟師賴志文指出，能源價格，如煤炭、汽油和天然氣的PPI急升，這些價格衝擊反映目前對經濟造成影響的能源瓶頸。工廠不僅面臨利潤率的擠壓，而且即使願意支付更高的價格，也可能沒有足夠的能源供應。

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