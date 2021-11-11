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【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版）

財金 19:28 2021/11/11

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騰訊 （00700） 昨公布第三季收入增長放緩至13%，為2004年上市以來最慢水平。騰訊季績後遭中外大行近一面倒下調盈利預測及目標價，股價今早大跌3%，一度力阻港股昨午展開的強反彈勢頭。

...

欄名 : 港股脈博

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