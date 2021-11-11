【港股脈博】騰訊績後捱沽未 無阻恒指上試50天綫（第二版） 財金 19:28 2021/11/11 分享： 騰訊 （00700） 昨公布第三季收入增長放緩至13%，為2004年上市以來最慢水平。騰訊季績後遭中外大行近一面倒下調盈利預測及目標價，股價今早大跌3%，一度力阻港股昨午展開的強反彈勢頭。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 今日 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 2021/11/04 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 2021/11/03 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 2021/11/02 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 2021/11/01 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 騰訊控股（00700） 恒生指數 成交 炒股不炒市 港股 目標價