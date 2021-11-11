【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 財金 12:59 2021/11/11 分享： 恒指今年至今累跌逾9%，不只散戶風聲鶴淚，基金大戶也遍體鱗傷。據投資研究機構晨星統計，71隻港股基金中，今年截至10月底只有5隻錄得正數回報，其中中銀保誠香港價值基金有5.8%回報最高，其投資組合有何特色能跑贏大市？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 2021/11/10 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 2021/11/10 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 2021/11/08 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 2021/11/05 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 2021/11/04 【一周翻倍】創維搣甩家電味 黃宏生注入兩大增長憧憬（第二版） 中銀保誠 港股 股票 經濟 基金 中銀香港（02388） H股