【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報

恒指今年至今累跌逾9%，不只散戶風聲鶴淚，基金大戶也遍體鱗傷。據投資研究機構晨星統計，71隻港股基金中，今年截至10月底只有5隻錄得正數回報，其中中銀保誠香港價值基金有5.8%回報最高，其投資組合有何特色能跑贏大市？

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