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【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版）

研究報告 11:04 2021/11/12

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全球爭搶芯片，手機設備股受累。瑞聲科技 （02018） 公布第三季業績，第三季度淨利潤按年急跌57.4%至1.83億元（人民幣，下同）；與第二季比較，毛利率跌2.3%，淨利潤跌52.9%。瑞聲科技於10月初已發盈警，預示第三季盈利跌51%至61%，其最終表現在盈警範圍之內。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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