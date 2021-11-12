【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 研究報告 11:04 2021/11/12 分享： 全球爭搶芯片，手機設備股受累。瑞聲科技 （02018） 公布第三季業績，第三季度淨利潤按年急跌57.4%至1.83億元（人民幣，下同）；與第二季比較，毛利率跌2.3%，淨利潤跌52.9%。瑞聲科技於10月初已發盈警，預示第三季盈利跌51%至61%，其最終表現在盈警範圍之內。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 2021/11/11 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 你可能感興趣 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 11:28 2021/11/11 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 16:21 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 18:52 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 最新專欄文章 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 今日 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因 今日 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 2021/11/11 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 2021/11/11 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/11 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 盈警 晶片 人民幣 中國