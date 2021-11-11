【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第二版） 研究報告 18:57 2021/11/11 分享： 全球爭搶芯片，手機設備股受累。瑞聲科技 （02018） 公布第三季業績，第三季度淨利潤按年急跌57.4%至1.83億元（人民幣，下同）；與第二季比較，毛利率跌2.3%，淨利潤跌52.9%。瑞聲科技於10月初已發盈警，預示第三季盈利跌51%至61%，其最終表現在盈警範圍之內。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【科技龍頭股】3.8厘 + 70%潛在升幅！有可能嗎？詳盡大行估價分析 今日 【科技龍頭股】3.8厘 + 70%潛在升幅！有可能嗎？詳盡大行估價分析 你可能感興趣 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 11:28 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 今日 16:21 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【科技龍頭股】3.8厘 + 70%潛在升幅！有可能嗎？詳盡大行估價分析 今日 18:52 【科技龍頭股】3.8厘 + 70%潛在升幅！有可能嗎？詳盡大行估價分析 最新專欄文章 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 今日 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 盈警 晶片 人民幣 中國