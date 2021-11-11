【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 研究報告 13:47 2021/11/11 分享： 瑞聲科技 （02018） 公布第三季業績，第三季度淨利潤按年急跌57.4%至1.83億元（人民幣，下同）；與第二季比較，毛利率跌2.3%，淨利潤跌52.9%。瑞聲科技於10月初已發盈警，預示第三季盈利跌51%至61%，其最終表現在盈警範圍之內。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 今日 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 你可能感興趣 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 11:28 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 12:31 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 今日 14:01 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 最新專欄文章 【騰訊業績】騰訊績後大行觀點 削目標價盡看（持績更新） 今日 【騰訊業績】騰訊績後大行觀點 削目標價盡看（持績更新） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 2021/11/10 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 盈警 晶片 人民幣 中國