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【騰訊業績】騰訊績後大行觀點 削目標價盡看（持績更新）

研究報告 14:09 2021/11/11

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騰訊 （00700） 第三季業績遜市場預期，11月11日現跌2.9%報469.8元。券商因應業績表現，普遍削減目標價，惟不改對公司的長遠看好。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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