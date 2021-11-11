【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 研究報告 15:40 2021/11/11 分享： 騰訊 （00700） 第三季業績遜市場預期，11月11日現跌2.9%報469.8元。券商因應業績表現，普遍削減目標價，惟不改對公司的長遠看好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 2021/11/10 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 18:02 2021/11/10 【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新） 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【碳中和系列—天然氣化工品】尿素價格暴漲後續走勢 今日 【碳中和系列—天然氣化工品】尿素價格暴漲後續走勢 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 騰訊控股（00700） 個股分析 市場動向 大行報告 港股 目標價 騰訊